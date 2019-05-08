«Тоттенхэм» вырвал победу у «Аякса» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

В Голландии состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом». Встреча завершилась победой лондонцев со счетом 3:2.
В составе голландского клуба отличились Маттейс де Лигт (5-я минута), Хаким Зиеш (35). У лондонцев хет-трик оформил Лукас Моура (55, 59, 90+6).
Первая игра в Лондоне завершилась победой «Аякса» со счетом 1:0. Таким образом, «Тоттенхэм» по сумме двух матчей вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Лига чемпионов
½ финала
Ответный матч
«Аякс» (Голландия) – «Тоттенхэм» (Англия) – 2:3 (2:0)
Голы: Де Лигт, 5; Зиеш, 35 – Лукас Моура, 55, 59, 90+6
«Аякс»: Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, Шене (Велтман, 60), де Йонг, ван де Бек (Магальян, 90), Зиеш, Тадич, Дольберг (Синкгравен, 67)
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 82), Триппьер (Ламела, 81), Вертонген, Алли, Ваньяма (Льоренте, 46), Лукас Моура, Сиссоко, Эриксен, Сон Хын Мин
Предупреждения: Дольберг, 50; Зиеш, 77; Онана, 90+5 – Сиссоко, 16; Роуз, 76