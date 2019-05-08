«Тоттенхэм» вырвал победу у «Аякса» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов - Советский спорт
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08 мая 2019 23:59ФутболСметанникова Дарья

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Аякса» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов «Тоттенхэмс» сыграет с «Ливерпулем».

В Голландии состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом». Встреча завершилась победой лондонцев со счетом 3:2.

В составе голландского клуба отличились Маттейс де Лигт (5-я минута), Хаким Зиеш (35). У лондонцев хет-трик оформил Лукас Моура (55, 59, 90+6).

Первая игра в Лондоне завершилась победой «Аякса» со счетом 1:0. Таким образом, «Тоттенхэм» по сумме двух матчей вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Лига чемпионов
½ финала
Ответный матч

«Аякс» (Голландия) – «Тоттенхэм» (Англия) – 2:3 (2:0)

Голы: Де Лигт, 5; Зиеш, 35 – Лукас Моура, 55, 59, 90+6

«Аякс»: Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, Шене (Велтман, 60), де Йонг, ван де Бек (Магальян, 90), Зиеш, Тадич, Дольберг (Синкгравен, 67)

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 82), Триппьер (Ламела, 81), Вертонген, Алли, Ваньяма (Льоренте, 46), Лукас Моура, Сиссоко, Эриксен, Сон Хын Мин

Предупреждения: Дольберг, 50; Зиеш, 77; Онана, 90+5 – Сиссоко, 16; Роуз, 76

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