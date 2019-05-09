Кристиан Эриксен: Мне жаль «Аякс», но в финал попал тот, кто больше этого заслуживал

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал победу над «Аяксом».
«Это была странная игра. Мы отставали, пытались дать отпор, и нам везло. Мне жаль „Аякс“, они провели очень хороший матч, но мы сегодня создали больше шансов. Мы боролись за мечту.
Мы чувствовали, что не смогли бы смотреть на себя в зеркало, если бы проиграли. Нам пришлось сражаться, но мы смогли оказать давление на соперника. Моура провел замечательный матч.
Сегодня «Тоттенхэм» показал большую самоотдачу и преданность. Моура — человек, благодаря которому мы добились победы, он заслуживает самых добрых слов. Надеюсь, ему установят памятник в Англии. У меня нет слов, переполняют эмоции. Да, мне жаль «Аякс», но в финал попал тот, кто больше этого заслуживал», - цитирует Эриксена BBC.
Первая игра в Лондоне завершилась победой «Аякса» со счетом 1:0. Таким образом, «Тоттенхэм» по сумме двух матчей вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
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