Кристиан Эриксен: Мне жаль «Аякс», но в финал попал тот, кто больше этого заслуживал «Тоттенхэм» обыграл «Аякс» (3:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал, где сыграет с «Ливерпулем».

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал победу над «Аяксом».

«Это была странная игра. Мы отставали, пытались дать отпор, и нам везло. Мне жаль „Аякс“, они провели очень хороший матч, но мы сегодня создали больше шансов. Мы боролись за мечту.



Мы чувствовали, что не смогли бы смотреть на себя в зеркало, если бы проиграли. Нам пришлось сражаться, но мы смогли оказать давление на соперника. Моура провел замечательный матч.

Сегодня «Тоттенхэм» показал большую самоотдачу и преданность. Моура — человек, благодаря которому мы добились победы, он заслуживает самых добрых слов. Надеюсь, ему установят памятник в Англии. У меня нет слов, переполняют эмоции. Да, мне жаль «Аякс», но в финал попал тот, кто больше этого заслуживал», - цитирует Эриксена BBC.

Первая игра в Лондоне завершилась победой «Аякса» со счетом 1:0. Таким образом, «Тоттенхэм» по сумме двух матчей вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.