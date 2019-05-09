Главный тренер «Аякса»: Не могу никого винить «Аякс» не смог выйти в финал Лиги чемпионов.

«Аякс» проиграл «Тоттенхэму» (2:3) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и покинул розыгрыш турнира.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подвел итог матча. Победный мяч «шпор» был забит в добавленное время.

«Мы были так близки, мы заслужили финал, если бы не эти последние секунды.

Я сказал игрокам в перерыве, что игра еще не закончилось, вы не можете расслабиться по отношению к игре с «Тоттенхэмом». Они все еще верили в победу.

Когда этот мяч попал в штангу от Хакима Зиеша, казалось, что все закончилось. Но я никого не могу винить. Мы провели невероятный сезон в Лиге чемпионов и очень выросли как команда», - цитирует Эрика тен Хага BBC.