Гарри Кейн: Ребята старались и показали страсть - Советский спорт
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09 мая 2019 01:09ФутболСметанникова Дарья

Гарри Кейн: Ребята старались и показали страсть

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» (3:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал, где сыграет с «Ливерпулем».

Нападающий «шпор» Гарри Кейн поделился эмоциями после матча. Форвард не принимал участия в матче, так как продолжает восстанавливаться после травмы.

«Это было потрясающе. Первый тайм был разочаровывающим, мы позволили им играть. Я пошел в раздевалку в перерыве, все знали, что первый тайм не получился. Мы сказали, что у нас будет 45 минут, чтобы добиться своего. Когда Лукас Моура забил два все думали, что мы получили подарок, но затем Ян Вертонген ударил в перекладину, и мы подумали, что это не наш день.

Я болельщик в первую очередь и знаю, как много это значит для клуба. Ребята старались и показали страсть. Вот что такое футбол, и у нас впереди финал.

Моя реабилитация идет хорошо. Мы обыграли «Манчестер Сити» и «Аякс», так что мне нужно еще больше тренироваться, чтобы показать себя», - цитирует Кейна BBC.

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