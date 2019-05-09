Гарри Кейн: Ребята старались и показали страсть

Нападающий «шпор» Гарри Кейн поделился эмоциями после матча. Форвард не принимал участия в матче, так как продолжает восстанавливаться после травмы.
«Это было потрясающе. Первый тайм был разочаровывающим, мы позволили им играть. Я пошел в раздевалку в перерыве, все знали, что первый тайм не получился. Мы сказали, что у нас будет 45 минут, чтобы добиться своего. Когда Лукас Моура забил два все думали, что мы получили подарок, но затем Ян Вертонген ударил в перекладину, и мы подумали, что это не наш день.
Я болельщик в первую очередь и знаю, как много это значит для клуба. Ребята старались и показали страсть. Вот что такое футбол, и у нас впереди финал.
Моя реабилитация идет хорошо. Мы обыграли «Манчестер Сити» и «Аякс», так что мне нужно еще больше тренироваться, чтобы показать себя», - цитирует Кейна BBC.
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