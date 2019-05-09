Появилось видео из раздевалки «Тоттенхэма» после победы над «Аяксом»

Полузащитник «шпор» Эрик Ламела записал на свой телефон празднование одноклубниками в раздевалке победы над «Аяксом».
Напомним, что победный мяч был забит в добавленное ко второму тайму время. Этот мяч позволил «Тоттенхэму» по сумме двух матчей выйти в финал Лиги чемпионов.
В финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
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