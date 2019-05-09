Появилось видео из раздевалки «Тоттенхэма» после победы над «Аяксом» - Советский спорт
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09 мая 2019 01:20ФутболСметанникова Дарья

Появилось видео из раздевалки «Тоттенхэма» после победы над «Аяксом»

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» (3:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал, где сыграет с «Ливерпулем».

Полузащитник «шпор» Эрик Ламела записал на свой телефон празднование одноклубниками в раздевалке победы над «Аяксом».

Напомним, что победный мяч был забит в добавленное ко второму тайму время. Этот мяч позволил «Тоттенхэму» по сумме двух матчей выйти в финал Лиги чемпионов.

В финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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