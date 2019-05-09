Маурицио Сарри: «Айнтрахт» очень агрессивен в отборе и опасен в атаке

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от ответного матча с «Айнтрахтом» в 1/2 финала Лиги Европы.
«Наша задача – выйти в финал и выиграть турнир. Мы чувствуем, что заслуживаем трофей, так что это очень важный матч. Надо играть, не обращая внимания на результат, это может быть опасно.
Знаю, что в полуфинале нам играть с сильным соперником и сильными футболистами, так что быть фаворитом в такой ситуации очень трудно. Нас ждет сложный матч. Надо предстать в оптимальной форме. У «Айнтрахта» два очень сильных форварда – Йович и Ребич, так что надо быть осторожными.
Как мы видели по первому матчу, «Айнтрахт» очень динамичен, агрессивен в отборе, опасен в атаке. Особенно, когда пользуется свободным пространством в контратаках», – цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.
Матч пройдет сегодня, 9 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и стартует в 22.00 мск.
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