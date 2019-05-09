Моура и Вейналдум претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей ½ финала Лиги чемпионов.
Отмечается, что это Джорджинио Вейналдум и Трент Александер-Арнольд (оба – «Ливерпуль»), а также Лукас Моура и Мусса Сиссоко, представляющие «Тоттенхэм».
Напомним, дубль Вейналдума и голевая передача Арнольда помогли «красным» пройти «Барселону» (4:0), а хет-трик Моуры обеспечил победу лондонскому клубу над «Аяксом» (3:2).
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Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса»