Моура и Вейналдум претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов Финал состоится 1 июня в Мадриде, где сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей ½ финала Лиги чемпионов.

Отмечается, что это Джорджинио Вейналдум и Трент Александер-Арнольд (оба – «Ливерпуль»), а также Лукас Моура и Мусса Сиссоко, представляющие «Тоттенхэм».

Напомним, дубль Вейналдума и голевая передача Арнольда помогли «красным» пройти «Барселону» (4:0), а хет-трик Моуры обеспечил победу лондонскому клубу над «Аяксом» (3:2).