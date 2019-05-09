Тренер «Валенсии» – о матче с «Арсеналом»: Тяжелая игра, но мы убеждены, что способны

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль высказался перед ответным матчем с «Арсеналом» в ½ финала Лиги Европы.
Отметим, что первая встреча прошла на домашней арене англичан и завершилась в пользу «пушкарей» (3:1). Ответный поединок пройдет сегодня в Валенсии и стартует в 22.00 мск.
«Шансов на выход в финал, несомненно, будет больше, если болельщики на «Месталье» будут поддерживать нас с первой минуты. Это будет тяжёлая игра, и поддержка нам необходима, но мы убеждены, что способны добиться победы. Мы имеем дело с соперником топового уровня, который показал, что будет наказывать за любую небрежность. Потому мы должны избежать ошибок, которые мы обычно не допускаем. Нам нужна победа 2:0. Я хочу, чтобы мы сыграли умно и терпеливо, чтобы атаковали, но действовали осторожно. Нам необходимо надёжно сыграть в обороне, и тогда у нас будет шанс попасть в финал.
Мы должны играть интенсивно, коллективно обороняться и использовать нестандартные ходы в атаке. У нас есть план, как атаковать и как защищаться, как это было и в Лондоне. Мы полагаем, что знаем, где нас могут подстерегать проблемы и в чем наши сильные стороны. «Арсенал» обладает сбалансированной обороной, у него есть очень хорошие игроки под контратаки, но нам надо забивать. В январе мы могли сомневаться, что доберемся до этой стадии. Благодаря огромной работе у нас появилась такая возможность. Наши амбиции привели нас сюда. Мы были бы разочарованы, если бы шли на 12-м месте в чемпионате, одновременно вылетев из Кубка Испании и Лиги Европы. Мы хотели реабилитироваться за невыход из группы Лиги чемпионов, и сейчас все очень приятно взволнованы», – цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.
Матч между командами состоится сегодня, 9 мая и пройдет в Валенсии. Начало встречи – 22.00 мск.
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