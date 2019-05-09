Чех – об игре с «Валенсией»: Не собираемся витать в облаках, матч будет непростым Поединок прошел в Лондоне завершился в пользу «пушкарей» (3:1).

Голкипер «Арсенала» Петр Чех поделился ожиданиями в преддверии ответного матча с «Валенсией» в ½ финала Лиги Европы.

«Мы обеспечили себе фору в два мяча. Это преимущество, но не решающее. Мы с уважением относимся к «Валенсии». В первом матче против «Валенсии» мы верно отнеслись даже к мелочам. Мы не собираемся витать в облаках, потому что этот матч будет по-настоящему непростым

Перестановки в составе? Секрет в усердных тренировках. Ты готовишься всю неделю. Если ты тренировался достойно, то будешь готовым. С моим опытом я готов к любому матчу», – цитирует пресс-служба УЕФА Чеха.

Матч между командами состоится сегодня, 9 мая и пройдет в Валенсии. Начало встречи – 22.00 мск.