Андрей Шевченко: Однажды я хотел бы возглавить «Милан» Украинец выступал за «россонери» в качестве игрока с 1999 по 2066 год.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о возможном подписании контракта с «Миланом».

«Этот клуб – часть моей жизни. Но сейчас я тренирую сборную Украины, а в «Милане» работает Дженнаро Гаттузо.

Разумеется, однажды я хотел бы оказаться на его месте. Возможно, однажды придет и мой черед», – цитирует Шевченко Goal.com.

Ранее сообщалось, что Гаттузо покинет клуб этим летом, а его место может занять бывший наставник «Ювентуса» Антонио Конте.