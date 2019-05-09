Андрей Шевченко: Однажды я хотел бы возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о возможном подписании контракта с «Миланом».
«Этот клуб – часть моей жизни. Но сейчас я тренирую сборную Украины, а в «Милане» работает Дженнаро Гаттузо.
Разумеется, однажды я хотел бы оказаться на его месте. Возможно, однажды придет и мой черед», – цитирует Шевченко Goal.com.
Ранее сообщалось, что Гаттузо покинет клуб этим летом, а его место может занять бывший наставник «Ювентуса» Антонио Конте.
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