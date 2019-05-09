СМИ: Аллегри договорился об уходе из «Ювентуса» Об этом сообщает Sportmediaset.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет свой пост в летнее межсезонье.

Согласно источнику, на днях специалист встретился с руководством клуба. В ходе встречи стороны договорились о расторжении контракта.

Отмечается, что новым наставником команды станет итальянец Антонио Конте, который руководил «Ювентусом» с 2011 по 2014 год.

Аллегри, как пишет издание, заинтересован в работе с «ПСЖ», который пытался пригласить его летом 2018 года.

Добавим, что он работал с чемпионом Италии пять лет – с 2014 года.