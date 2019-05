Патрик Клюйверт – о вылете «Барселоны» и «Аякса»: Два вечера опустошения

Бывший форвард «Барселоны» и «Аякса» Патрик Клюйверт высказался после вылета обоих клубов из Лиги чемпионов.

«Два вечера опустошения. Поражения «Барселоны» и «Аякса» – двух команд, которые находятся в моем сердце. Конечно же, я хочу поблагодарить их за потрясающее выступление, особенно молодых ребят из «Аякса», – приводит слова голландца «Газета.Ru» со ссылкой на его твиттер.

2 devastated nights,the lost game of @FCBarcelona 🔵🔴and yesterday @AFCAjax teams who are in my heart,i want to thank all players of both teams for their fantastic team performances and individual input in the game,especially the young guys of @AFCAjax ❌❌❌