Патрик Клюйверт – о вылете «Барселоны» и «Аякса»: Два вечера опустошения

Бывший форвард «Барселоны» и «Аякса» Патрик Клюйверт высказался после вылета обоих клубов из Лиги чемпионов.
«Два вечера опустошения. Поражения «Барселоны» и «Аякса» – двух команд, которые находятся в моем сердце. Конечно же, я хочу поблагодарить их за потрясающее выступление, особенно молодых ребят из «Аякса», – приводит слова голландца «Газета.Ru» со ссылкой на его твиттер.
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