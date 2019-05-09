Патрик Клюйверт – о вылете «Барселоны» и «Аякса»: Два вечера опустошения - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 мая 2019 11:40ФутболГичунцев Артур

Патрик Клюйверт – о вылете «Барселоны» и «Аякса»: Два вечера опустошения

Каталонцы проиграли по сумме двух матчей «Ливерпулю» (3:4), а команда из Амстердама уступила «Тоттенхэму» (3:3) из-за правила гостевого гола.

Бывший форвард «Барселоны» и «Аякса» Патрик Клюйверт высказался после вылета обоих клубов из Лиги чемпионов.

«Два вечера опустошения. Поражения «Барселоны» и «Аякса» – двух команд, которые находятся в моем сердце. Конечно же, я хочу поблагодарить их за потрясающее выступление, особенно молодых ребят из «Аякса», – приводит слова голландца «Газета.Ru» со ссылкой на его твиттер.

25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
09/05 11:30Футбол
Эдвин Ван дер Сар: Покажите себя Европе, а потом можете идти на все четыре стороныБывший вратарь «Аякса», ныне его гендиректор в интервью L’Equipe рассказал как так получилось, что его команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, став главной сенсацией футбольного года.
07/05 12:00Хоккей
Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с составом групп и расписанием матчей российской команды на чемпионате мира.
08/05 19:59Футбол
Адвокаты Кокорина: Ребята думали, что суд проявит гуманность, но этого не случилосьПосле вынесения приговора Пресненским судом в отношении Александра Кокорина и других фигурантов дела, его адвокаты прокомментировали решение суда.
09/05 02:00Футбол
Чисто английское. В Мадриде нас ждет уникальнейший финал «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»За главный приз европейского клубного футбола поспорят два представителя АПЛ, которые… никогда АПЛ не выигрывали.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
08/05 21:19Хоккей
Евгений Кузнецов: У России был и более звездный состав, и тогда ничего не получилосьНападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов о соперниках и шансах «Красной машины» на чемпионате мира.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
08/05 14:25Хоккей
У Воробьева мощный состав и штаб. Но ему стоит посочувствоватьКорреспондент «Советского спорта» о главном тренере сборной России Илье Воробьеве.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
08/05 18:58Футбол
«Ну а что вы хотели?! У Кокорина всего два адвоката, а у Пака – три!»Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик прокомментировал вердикт по делу его подзащитного, а также форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которым дали реальные сроки.
08/05 17:45Футбол
Обмоем осенью в «Эгоисте»? Кокорина и Мамаева выпустят на свободу в этом годуСуд признал форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
08/05 13:26Хоккей
Опять 27! Сборная России уезжает в Братиславу в расширенном составеФХР объявила расширенный состав сборной на ЧМ. В списке 27 фамилий. В заявке останется 25. Кого отцепят - решат уже на месте.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
09/05 07:00Хоккей
Мюнхен, Квебек, Берн, Хельсинки, Минск – пять наших побед на ЧМ (незабываемое видео!)«Советский спорт» вспоминает чемпионаты мира, которые выигрывала сборная Россия.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
Новости
11:40 Футбол Патрик Клюйверт – о вылете «Барселоны» и «Аякса»: Два вечера опустошения
11:27 Футбол СМИ: Аллегри договорился об уходе из «Ювентуса»
11:13 Футбол Источник: Коутиньо покинет «Барселону» этим летом
11:01 Теннис Феррер официально завершил карьеру
10:35 Футбол Imagine Dragons выступят на церемонии открытия финала Лиги чемпионов
10:19 Футбол Андрей Шевченко: Однажды я хотел бы возглавить «Милан»
10:08 Футбол Чех – об игре с «Валенсией»: Не собираемся витать в облаках, матч будет непростым
09:56 Футбол Тренер «Валенсии» – о матче с «Арсеналом»: Убеждены, что способны одержать победу
09:37 Футбол Рамзан Кадыров – о положении Кокорина и Мамаева: Выходит очень абсурдная ситуация
09:23 Футбол Унаи Эмери: Мотивация у «Арсенала» такая же, как и перед первым матчем с «Валенсией»
09:10 Хоккей НХЛ назвала трех звезд дня
08:54 Футбол Экс-игрок «Тоттенхэма» – о выходе в финал ЛЧ: Это просто невероятно
08:29 Футбол В авиакатастрофе «Аэрофлота» погиб футболист
08:14 Футбол Моура и Вейналдум претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
07:59 Хоккей Защитник «Колорадо» Никита Задоров вызван в сборную России
07:38 Хоккей НХЛ опубликовала расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли
07:25 Футбол Маурицио Сарри: «Айнтрахт» очень агрессивен в отборе и опасен в атаке
07:05 Футбол Бердыев прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Барселоной»
06:45 Хоккей «Сан-Хосе» выиграл серию у «Колорадо» и вышел в финал Западной конференции
06:28 Футбол Маттейс де Лигт: Как бы больно нам ни было, это было фантастическое приключение
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика