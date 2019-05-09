Мусульманские игроки «Аякса» ждали 24-ю минуту матча, чтобы поесть - Советский спорт
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09 мая 2019 11:59ФутболГичунцев Артур

Мусульманские игроки «Аякса» ждали 24-ю минуту матча, чтобы поесть

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Полузащитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи и хавбек голландского клуба Хаким Зиеш принялись есть во время ответного матча с «Тоттенхэмом» в ½ финала Лиги чемпионов.

Согласно источнику, оба марокканских игрока соблюдают Рамадан, во время которого верующие мусульмане воздерживаются от еды и питья от рассвета и до заката. Для того, чтобы поесть, оба футболисты ждали 24-ю минуту матча.

Напомним, «Аякс» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 2:3. В финале лондонский клуб сыграет против «Ливерпуля».

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