Мусульманские игроки «Аякса» ждали 24-ю минуту матча, чтобы поесть Об этом сообщает «Газета.Ru».

Полузащитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи и хавбек голландского клуба Хаким Зиеш принялись есть во время ответного матча с «Тоттенхэмом» в ½ финала Лиги чемпионов.

Согласно источнику, оба марокканских игрока соблюдают Рамадан, во время которого верующие мусульмане воздерживаются от еды и питья от рассвета и до заката. Для того, чтобы поесть, оба футболисты ждали 24-ю минуту матча.

Напомним, «Аякс» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 2:3. В финале лондонский клуб сыграет против «Ливерпуля».