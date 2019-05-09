Демирбай перешел в «Байер» - Советский спорт
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09 мая 2019 14:12ФутболСпирин Дмитрий

Демирбай перешел в «Байер»

Леверкузенский «Байер» объявил о трансфере полузащитника «Хоффенхайма» Керема Демирбая.

25-летний игрок подписал контракт до 30 июня 2024 года. Он присоединится к новой команде по окончании текущего сезона.

В контракте Демирбая с «Хоффенхаймом» были прописаны отступные в размере 28 миллионов евро. Именно столько выплатит «Байер» за переход игрока.

В 24 проведенных матчах бундеслиги текущего сезона Керем забил 4 мяча и сделал 8 голевых передач.

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