Демирбай перешел в «Байер»

25-летний игрок подписал контракт до 30 июня 2024 года. Он присоединится к новой команде по окончании текущего сезона.
В контракте Демирбая с «Хоффенхаймом» были прописаны отступные в размере 28 миллионов евро. Именно столько выплатит «Байер» за переход игрока.
В 24 проведенных матчах бундеслиги текущего сезона Керем забил 4 мяча и сделал 8 голевых передач.
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