Жозе Моуринью: «Аякс» играл с «Тоттенхэмом» наивно, как против «Витесса» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 мая 2019 14:20ФутболСпирин Дмитрий

Жозе Моуринью: «Аякс» играл с «Тоттенхэмом» наивно, как против «Витесса»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями об игре «Аякса» в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:3).

«Аякс» играл так, будто это чемпионат Нидерландов и матч со, скажем, «Витессом». Или как будто это групповой этап. Они заслуживают похвалы и восхищения за свою философию и игровой стиль. Но футбол – это спортивная битва, и в особенных матчах нужна стратегия. Порой ради победы необходимо отойти от своей философии или даже пойти против нее.

«Аяксу» следовало лучше скрывать свои слабые стороны во втором тайме. Все знают их. Когда ты ведешь в счете, важно сохранять баланс. Он начинается с позиционной защиты. Определенное количество игроков должно оставаться за линией мяча. Но «Аякс» придерживался своей философии. «Тоттенхэм» кое-что поменял и начал играть вертикальными передачами. Им повезло, и футбольные боги были на их стороне. Но они приложили усилия, чтобы это произошло», - цитирует Моуринью De Telegraaf.

В финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем».

29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
09/05 12:30Хоккей
Россия, США, Швеция – фавориты. Канада? Нет! Самый полный гид по ЧМ-2019 в СловакииВ Братиславу и Кошице приедут Кучеров, Овечкин, Малкин, Таварес, Годро, Ларкин и многие другие.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
08/05 19:59Футбол
Адвокаты Кокорина: Ребята думали, что суд проявит гуманность, но этого не случилосьПосле вынесения приговора Пресненским судом в отношении Александра Кокорина и других фигурантов дела, его адвокаты прокомментировали решение суда.
08/05 15:40Хоккей
Армейцы победили! Все довольны!На «ЦСКА-Арена» прошла сессия медиаклуба хоккейной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ сезона-2018/2019.
08/05 23:00Футбол
«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Аяксом» (3:2) и вышел в финал. Как это былоНас ждет английский финал в Лиге чемпионов!
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
09/05 13:00Футбол
Вся власть – электрикам! Юрий Цыбанев о финале «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»В последний момент футбольный Бог почесал в затылке – и придумал чисто английское убийство…
09/05 02:00Футбол
Чисто английское. В Мадриде нас ждет уникальнейший финал «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»За главный приз европейского клубного футбола поспорят два представителя АПЛ, которые… никогда АПЛ не выигрывали.
09/05 11:30Футбол
Эдвин Ван дер Сар: Покажите себя Европе, а потом можете идти на все четыре стороныБывший вратарь «Аякса», ныне его гендиректор в интервью L’Equipe рассказал как так получилось, что его команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, став главной сенсацией футбольного года.
08/05 21:19Хоккей
Евгений Кузнецов: У России был и более звездный состав, и тогда ничего не получилосьНападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов о соперниках и шансах «Красной машины» на чемпионате мира.
09/05 07:00Хоккей
Мюнхен, Квебек, Берн, Хельсинки, Минск – пять наших побед на ЧМ (незабываемое видео!)«Советский спорт» вспоминает чемпионаты мира, которые выигрывала сборная Россия.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
09/05 00:20Футбол
Да как такое возможно!? «Тоттенхэм» уступал «Аяксу» три мяча, но на 96-й минуте...«Тоттенхэм» переиграл в супердраматичном ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» (3:2) и вышел в финал. Судьба главного клубного турнира Европы решится 1 июня в Мадриде в противостоянии «шпор» и «Ливерпуля».
08/05 17:45Футбол
Обмоем осенью в «Эгоисте»? Кокорина и Мамаева выпустят на свободу в этом годуСуд признал форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
08/05 08:24Хоккей
«Сент-Луис» и «Даллас» выдали триллер. Радулов - на отдых, Тарасенко - в полуфинал«Музыканты» сломили сопротивление «Старз» во втором овертайме седьмого матча. Бишоп не сумел вытащить «Даллас» в следующий раунд  Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса»
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
Новости
14:33 Хоккей Милош Ржига: У России и Швеции на этом ЧМ сильные составы, но бороться можно со всеми
14:20 Футбол Жозе Моуринью: «Аякс» играл с «Тоттенхэмом» наивно, как против «Витесса»
14:12 Футбол Демирбай перешел в «Байер»
14:10 Бокс Промоутер Усика: Александр травмировал бицепс. Он вернется на ринг в течение августа
13:45 Футбол Орлов рассказал мистическую историю ухода Гарая из «Зенита»
13:29 Футбол СМИ: Полузащитник «МЮ» Эррера подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ»
13:21 Футбол Станислав Черчесов: Нынешнее поколение должно чтить подвиг наших предков
13:01 Хоккей Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов с Днем Победы
12:46 Футбол Представитель капитана «АЗ Алкмар»: Официальных предложений из России мы не получали
12:28 Хоккей Сборная России почтила память советских солдат в Братиславе (фото, видео)
12:12 Футбол Защитник «Боруссии» Хакими может вернуться в «Реал» раньше намеченного срока
12:00 Хоккей Чемпионат мира по хоккею в Словакии. Полное расписание матчей
11:59 Футбол Мусульманские игроки «Аякса» ждали 24-ю минуту матча, чтобы поесть
11:40 Футбол Патрик Клюйверт – о вылете «Барселоны» и «Аякса»: Два вечера опустошения
11:27 Футбол СМИ: Аллегри договорился об уходе из «Ювентуса»
11:13 Футбол Источник: Коутиньо покинет «Барселону» этим летом
11:01 Теннис Феррер официально завершил карьеру
10:35 Футбол Imagine Dragons выступят на церемонии открытия финала Лиги чемпионов
10:19 Футбол Андрей Шевченко: Однажды я хотел бы возглавить «Милан»
10:08 Футбол Чех – об игре с «Валенсией»: Не собираемся витать в облаках, матч будет непростым
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика