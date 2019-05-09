Жозе Моуринью: «Аякс» играл с «Тоттенхэмом» наивно, как против «Витесса»

«Аякс» играл так, будто это чемпионат Нидерландов и матч со, скажем, «Витессом». Или как будто это групповой этап. Они заслуживают похвалы и восхищения за свою философию и игровой стиль. Но футбол – это спортивная битва, и в особенных матчах нужна стратегия. Порой ради победы необходимо отойти от своей философии или даже пойти против нее.
«Аяксу» следовало лучше скрывать свои слабые стороны во втором тайме. Все знают их. Когда ты ведешь в счете, важно сохранять баланс. Он начинается с позиционной защиты. Определенное количество игроков должно оставаться за линией мяча. Но «Аякс» придерживался своей философии. «Тоттенхэм» кое-что поменял и начал играть вертикальными передачами. Им повезло, и футбольные боги были на их стороне. Но они приложили усилия, чтобы это произошло», - цитирует Моуринью De Telegraaf.
В финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем».
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