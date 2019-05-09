Равиль Сабитов: Думаю, Кокорин и Мамаев вернутся в футбол - Советский спорт
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09 мая 2019 14:59ФутболАбушкин Руслан

Равиль Сабитов: Думаю, Кокорин и Мамаев вернутся в футбол

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов прокомментировал решение суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

8 мая Пресненский районный суд Москвы назначил Александру и его брату Кириллу по полтора года, а Мамаеву и Александру Протасовицкому – 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

– Думаю, Кокорин и Мамаев вернутся в футбол. Наш народ умеет и любит прощать, поэтому шансы ребятам дадут. А там уже многое будет зависеть от них самих, как они смогут этими шансами воспользоваться. Я надеюсь, нынешняя ситуация даст возможность им и другим футболистам поумнеть, чтобы они больше внимания уделяли своей работе и меньше отвлекались на те вещи, которые не имеют к футболу никакого отношения.

Но нельзя однозначно ответить на вопрос, смогут ли они возвратиться на прежний уровень после длительного простоя. К тому же, у Кокорина негативные последствия травмы колена, которые необходимо своевременно устранять, – приводит слова Сабитова «Евро-Футбол.Ру».

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