«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» получат по 17 тысяч билетов на финал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» получат по 17 тысяч билетов.
Таким образом, оба клуба не смогут предоставить билеты на финал всем владельцам сезонных абонементов.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
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