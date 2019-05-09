«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» получат по 17 тысяч билетов на финал Лиги чемпионов - Советский спорт
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09 мая 2019 16:49ФутболСпирин Дмитрий

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» получат по 17 тысяч билетов на финал Лиги чемпионов

Стали известны квоты билетов, которые УЕФА выделит финалистам Лиги чемпионов-2018/19.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» получат по 17 тысяч билетов.

Таким образом, оба клуба не смогут предоставить билеты на финал всем владельцам сезонных абонементов.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

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