«Арсенал» подписал 17-летнего эстонского вратаря «Арсенал» заключил контракт с эстонским вратарем Карлом Хейном.

17-летний футболист в прошлом году переехал в Лондон из таллинского клуба «Нымме Юнайтед», выступающего в третьей эстонской лиге.

В нынешнем сезоне он провел 6 матчей за «Арсенал» (U-18), пропустил 9 голов и один раз отстоял на ноль.

Сегодня Хейн подписал первый профессиональный контракт – до лета 2022 года.