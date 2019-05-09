«Арсенал» подписал 17-летнего эстонского вратаря - Советский спорт
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09 мая 2019 17:13ФутболСпирин Дмитрий

«Арсенал» подписал 17-летнего эстонского вратаря

«Арсенал» заключил контракт с эстонским вратарем Карлом Хейном.

17-летний футболист в прошлом году переехал в Лондон из таллинского клуба «Нымме Юнайтед», выступающего в третьей эстонской лиге.

В нынешнем сезоне он провел 6 матчей за «Арсенал» (U-18), пропустил 9 голов и один раз отстоял на ноль.

Сегодня Хейн подписал первый профессиональный контракт – до лета 2022 года.

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