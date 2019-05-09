«Арсенал» подписал 17-летнего эстонского вратаря

17-летний футболист в прошлом году переехал в Лондон из таллинского клуба «Нымме Юнайтед», выступающего в третьей эстонской лиге.
В нынешнем сезоне он провел 6 матчей за «Арсенал» (U-18), пропустил 9 голов и один раз отстоял на ноль.
Сегодня Хейн подписал первый профессиональный контракт – до лета 2022 года.
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