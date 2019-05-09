Петр Чех: Не знаю, идеальный ли сценарий - сыграть последний матч карьеры с «Челси» Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился мнением о возможном финале Лиге Европы против «Челси».

- Не знаю, идеальный ли это сценарий - сыграть в последнем матче с «Челси». Тут тебе и заключительный матч в карьере, и финал еврокубка, и особая эмоциональная привязанность к сопернику. Пожалуй, это даже слишком, - приводит слова Чеха официальный сайт УЕФА со ссылкой на Times.

Напомним, что ранее 36-летний голкипер заявил, что завершит карьеру по итогам текущего сезона, и свой заключительный матч Чех вполне может провести в финале Лиге Европы против «Челси», за который выступал с 2004 по 2015 годы.

Напомним, что в среду, 9 мая, «Арсенал» в Испании в ответном матче полуфинала Лиги Европы сыграет против «Валенсии». Первый матч, который прошел в Лондоне завершился победой английской команды (3:1). Во второй встрече ½ финала между собой встретятся «Челси» и «Айнтрахт», сыгравшие в первом матче вничью – 1:1.