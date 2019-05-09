«Барселона» готова расстаться с десятью футболистами

Как сообщает AS, в списке игроков, которые будут летом выставлены на трансфер, числятся: Яспер Силлессен, Томас Вермален, Рафинья Алькантара, Малком, Самуэль Умтити, Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо, а также Денис Суарес.
Как отмечает издание, Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо, играющие за «Барселону» на правах аренды, по окончании сезона вернутся в «Сассуоло» и «Валенсию» соответственно.
Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» уступила по сумме двух матче «Ливерпулю» (3:0, 0:4) и покинула текущий розыгрыш турнира.
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