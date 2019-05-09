Марселино Гарсия Тораль: Матч на «Энфилде» показал, что нет ничего невозможного

- Тот матч показал, что нет ничего невозможного. Это урок, который говорит нам о том, что у нас появится шанс пробиться в финал, если мы сыграем на максимуме своих возможностей. Мы продолжаем верить в свой успех, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
Напомним, что «Валенсия» в четверг, 9 мая, в ответном матче ½ финала Лиги Европы на своем поле сыграет против «Арсенала». Первый матч, который прошел в Лондоне завершился победой английской команды (3:1).
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