Марселино Гарсия Тораль: Матч на «Энфилде» показал, что нет ничего невозможного Главный тренер «Валенсии» Марселино прокомментировал результат ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной» (4:0).

- Тот матч показал, что нет ничего невозможного. Это урок, который говорит нам о том, что у нас появится шанс пробиться в финал, если мы сыграем на максимуме своих возможностей. Мы продолжаем верить в свой успех, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что «Валенсия» в четверг, 9 мая, в ответном матче ½ финала Лиги Европы на своем поле сыграет против «Арсенала». Первый матч, который прошел в Лондоне завершился победой английской команды (3:1).