«Челси» - «Айнтрахт». Стартовые составы команд

«Челси»: Аррисабалага, Эмерсон, Кристенсен, Луиз, Аспиликуэта, Жоржинью, Ковачич, Лофтус-Чик, Виллиан, Азар, Жиру.
«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Хасебе, Хинтереггер, Да Коста, Роде, Фернандеш, Фалетт, Гачинович, Йович, Костич.
Встреча пройдет сегодня на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.
Напомним, что первый матч, который состоялся в Германии завершился вничью – 1:1.
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