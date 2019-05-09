«Валенсия» - «Арсенал». Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала» на ответный полуфинальный матч Лиги Европы.

«Валенсия»: Нето, Габриэл, Гонсалу Гуэдеш, Гамейро, Парехо, Гайя, Коклен, Васс, Родриго, Пиччини, Гарай.

Запасные: Доменек, Ронкалья, Солер, Дьякаби, Лато, Торрес, Санти Мина.

«Арсенал»: Чех, Папастатопулос, Косьельни, Ляказетт, Озил, Торрейра, Обамеянг, Мэйтлэнд-Найлс, Монреаль, Колашинац, Джака.

Запасные: Лено, Эль-Ненни, Мхитарян, Ивоби, Мустафи, Гендузи, Нкетиа.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «Месталья» в Валенсии и начнется в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что первый матч, который состоялся в Англии завершился победой «Арсенала» со счетом 3:1.