«Валенсия» - «Арсенал». Стартовые составы команд - Советский спорт
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09 мая 2019 20:59Футбол

«Валенсия» - «Арсенал». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала» на ответный полуфинальный матч Лиги Европы.

«Валенсия»: Нето, Габриэл, Гонсалу Гуэдеш, Гамейро, Парехо, Гайя, Коклен, Васс, Родриго, Пиччини, Гарай.

Запасные: Доменек, Ронкалья, Солер, Дьякаби, Лато, Торрес, Санти Мина.

«Арсенал»: Чех, Папастатопулос, Косьельни, Ляказетт, Озил, Торрейра, Обамеянг, Мэйтлэнд-Найлс, Монреаль, Колашинац, Джака.

Запасные: Лено, Эль-Ненни, Мхитарян, Ивоби, Мустафи, Гендузи, Нкетиа.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «Месталья» в Валенсии и начнется в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что первый матч, который состоялся в Англии завершился победой «Арсенала» со счетом 3:1.

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