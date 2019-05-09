Равиль Сабитов: «Ливерпуль» выжал максимум из ситуации, больше просто нельзя было - Советский спорт
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09 мая 2019 22:23Футбол

Равиль Сабитов: «Ливерпуль» выжал максимум из ситуации, больше просто нельзя было

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов считает, что «Ливерпуль» выжал из себя максимум в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:0).

- «Ливерпуль» еще в первом полуфинальном матче очень здорово сыграл в свой футбол. Если бы не космический Месси, то победа «Барселоны» у себя дома была бы под большим вопросом. А в ответной встрече каталонцы мыслями были уже в финале.

В первом тайме у них были шансы, чтобы забить, но они отнеслись к ним халатно. Думали, что при таком запасе счета можно и побаловаться, а моменты все равно будут. Но в футболе часто происходит не так, как ты планируешь, случаются разные неожиданности.

«Ливерпуль» дал понять, что настроен серьезно, настрой у него был очень хороший. Мало кто верил, что мерсисайдцы смогут забить четыре мяча, но они выжали максимум из своей ситуации, а больше просто нельзя было, - цитирует Сабитова «Евро-футбол.ру».

Добавим, что в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» 1 июня в Мадриде сыграет против «Тоттенхэма».

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