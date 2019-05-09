Равиль Сабитов: Думаю, в финале Лиги чемпионов никто ничего выдумывать не будет

- Вы не представляете, как тяжело это спрогнозировать! Но матч должен получиться интересный, там пойдет противостояние тренеров, которые отлично знают сильные и слабые стороны своего соперника. Я думаю, никто ничего выдумывать не будет, и каждая команда сыграет в свой футбол.
- В финал Лиги чемпионов вышли отнюдь не главные фавориты, особенно таким не назовёшь «Тоттенхэм». Что это значит для турнира?
- Это на самом деле прекрасно! Нынешняя Лига чемпионов подарила нам множество красивых и матчей. Для российских болельщиков она запомнится победами ЦСКА над «Реалом» и яркой креативной игрой «Аякса». А то, что финал будет английским, еще раз подтверждает мое мнение, что АПЛ на сегодняшний день лучшая лига в Европе, - цитирует Сабитова «Евро-футбол.ру».
Добавим, что в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» 1 июня в Мадриде сыграет против «Тоттенхэма».
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