Хет-трик Обамеянга помог «Арсеналу» обыграть «Валенсию» и выйти в финал Лиги Европы

Встреча состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе испанской команды дублем отметился Кевин Гамейро (11-я и 58-я минуты). У английского клуба хет-трик оформил Пьер-Эмерик Обамеянг (17, 69, 88), еще один забитый мяч на счету Александра Ляказетта (50).

Напомним, что первая встреча, которая состоялась в Лондоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Арсенала». Таким образом, по сумме двух матчей английский клуб вышел в финал Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку.

Лига Европы

1/2 финала

Ответный матч

«Валенсия» - «Арсенал» - 2:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Гамейро (11), 1:1 – Обамеянг (17), 1:2 – Ляказетт (50), 2:2 – Гамейро (58), 2:3 - Обамеянг (69), 2:4 - Обамеянг (88).

«Валенсия»: Нето, Гарай, Гайя, Пиччини (Солер, 56), Габриэл, Васс, Парехо, Коклен, Гедеш (Ферран Торрес, 71), Родриго (Санти Мина, 72), Гамейро.

«Арсенал»: Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац (Мустафи, 71), Папастатопулос, Торрейра (Гендузи, 80), Мэйтленд-Найлз, Джака, Озил (Мхитарян, 62), Ляказетт, Обамеянг.

Предупреждения: Гарай (38), Гайя (43), Озил (62).

Первый матч: 1:3.