Эмери четвертый раз вышел в финал Лиги Европы

Напомним, что в 2014 - 2016 годах баскский специалист трижды выигрывал Лигу Европы с «Севильей». Теперь он поспорит за этот трофей с «Арсеналом», который в полуфинале победил по сумме двух матчей «Валенсию» (3:1, 4:2). В истории Кубка УЕФА и Лиги Европы трижды этот турнир, помимо Эмери, выигрывал только Джованни Траппатони - с «Интером» (1977, 1991) и «Ювентусом» (1993).
Таким образом, у экс-тренера «Спартака» есть шанс стать единоличным рекордсменом.
Соперником команды Эмери по финалу Лиги Европы-2018/19 в Баку 29 мая станет победитель пары «Челси» - «Айнтрахт», ответная встреча которых в Лондоне перешла в овертайм.
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