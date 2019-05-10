Пьер-Эмерик Обамеянг: Эта победа многое значит для меня

- Эта победа многое значит для меня. Думаю, мы извлекли уроки из прошлого сезона. В этом сезоне мы не стали допускать тех же ошибок и вышли в финал, - цитирует Обамеянга официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.
Напомним, что в полуфинале «Арсенал» по сумме двух встреч переиграл «Валенсию» (3:1, 4:2).
В финале, который состоится 29 мая в Баку, «Арсенал» встретится с победителем второго полуфинального противостояния между «Челси» и «Айнтрахтом».
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