Пьер-Эмерик Обамеянг: Эта победа многое значит для меня Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы.

- Эта победа многое значит для меня. Думаю, мы извлекли уроки из прошлого сезона. В этом сезоне мы не стали допускать тех же ошибок и вышли в финал, - цитирует Обамеянга официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

Напомним, что в полуфинале «Арсенал» по сумме двух встреч переиграл «Валенсию» (3:1, 4:2).

В финале, который состоится 29 мая в Баку, «Арсенал» встретится с победителем второго полуфинального противостояния между «Челси» и «Айнтрахтом».