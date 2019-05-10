Александр Ляказетт: Обамеянг рвется в Лигу чемпионов, а мы хотим трофей

- Мне понравилось, как мы отреагировали на пропущенный гол. Знали, что нужно будет забить по меньшей мере один мяч. Обамеянг просто красавец. Он рвется в Лигу чемпионов, а мы хотим трофей. Мы плохо играли в премьер-лиге в прошлом месяце. Надо воспользоваться этой возможностью, взять трофей и пробиться в Лигу чемпионов через этот турнир, - цитирует Ляказетта официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.
Напомним, что во ответном матче с «Валенсией» Обамеянг записал на свой счет хет-трик. В полуфинале турнира «Арсенал» по сумме двух встреч переиграл «Валенсию» (3:1, 4:2).
В финале Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку, «Арсенал» встретится с победителем второго полуфинального противостояния между «Челси» и «Айнтрахтом».
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