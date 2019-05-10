Петр Чех: Мне все равно, с кем играть в финале Лиги Европы

– Мне все равно, с кем играть (в финале). Мой опыт и знания, как готовиться к решающим матчам, помогут мне компенсировать нехватку игровой практики. Нужно быть готовым всегда. Это важно. Мне понравилось, как мы забили четвертый мяч. В этот момент я подумал: «Мы - в финале!». Нужно проявить смелость, хладнокровие и показать лучшую игру (в финале). Каждый раунд я проходил с мыслями о том, что это может быть мой последний матч. Рад, что последним станет финал, – приводит слова Чеха официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

Напомним, что в полуфинале турнира «Арсенал» по сумме двух встреч переиграл «Валенсию» (3:1, 4:2).

В финале Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку, «Арсенал» встретится с победителем второго полуфинального противостояния между «Челси» и «Айнтрахтом».