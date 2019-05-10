Петр Чех – о завершении карьеры: Я уже все обдумал и принял решение - Советский спорт
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10 мая 2019 00:25Футбол

Петр Чех – о завершении карьеры: Я уже все обдумал и принял решение

Голкипер «Арсенала» Петр Чех после выхода команды в финал Лиги Европы прокомментировал свое решение завершить карьеру по окончании текущего сезона.

– У вас бывают дни, когда вы играете хорошо и думаете, что можете продолжить, но я уже все обдумал и принял решение.

Я мог бы поиграть еще года два, но предпочел закончить карьеру раньше. Хотел сделать это на своих условиях.

Моей последней мечтой было сыграть в этом европейском финале, и вот она сбылась. Теперь мечта – победить в Лиге Европы, – приводит слова Чеха официальный сайт ВВС со ссылкой на BT Sport.

Напомним, что в полуфинале турнира «Арсенал» по сумме двух встреч переиграл «Валенсию» (3:1, 4:2).

В финале Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку, «Арсенал» встретится с победителем второго полуфинального противостояния между «Челси» и «Айнтрахтом».

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