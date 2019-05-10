Петр Чех – о завершении карьеры: Я уже все обдумал и принял решение

– У вас бывают дни, когда вы играете хорошо и думаете, что можете продолжить, но я уже все обдумал и принял решение.
Я мог бы поиграть еще года два, но предпочел закончить карьеру раньше. Хотел сделать это на своих условиях.
Моей последней мечтой было сыграть в этом европейском финале, и вот она сбылась. Теперь мечта – победить в Лиге Европы, – приводит слова Чеха официальный сайт ВВС со ссылкой на BT Sport.
Напомним, что в полуфинале турнира «Арсенал» по сумме двух встреч переиграл «Валенсию» (3:1, 4:2).
В финале Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку, «Арсенал» встретится с победителем второго полуфинального противостояния между «Челси» и «Айнтрахтом».
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