Роналдо отметил неуважение к тренерскому штабу команды Бывший форвард «Реала» и «Барселоны» Роналдо резко высказался о том, что успехи каталонского клуба приписывают только звездному нападающему Лионелю Месси.

- У «Барселоны» великолепная команда, и у них играет лучший футболист в мире лице Месси. Однажды я услышал, что когда они проигрывают, то это из-за Вальверде, Коутиньо, но не из-за Месси. А когда выигрывают, то благодаря Месси. Это проявление огромного неуважения к игрокам и тренерскому штабу, - приводит слова Роналдо «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание Marca.

Напомним, что «Барселона» в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матче проиграла «Ливерпулю» (3:0, 0:4).