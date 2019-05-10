Роналдо отметил неуважение к тренерскому штабу команды

- У «Барселоны» великолепная команда, и у них играет лучший футболист в мире лице Месси. Однажды я услышал, что когда они проигрывают, то это из-за Вальверде, Коутиньо, но не из-за Месси. А когда выигрывают, то благодаря Месси. Это проявление огромного неуважения к игрокам и тренерскому штабу, - приводит слова Роналдо «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание Marca.
Напомним, что «Барселона» в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матче проиграла «Ливерпулю» (3:0, 0:4).
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