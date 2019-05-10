«Челси» в серии пенальти переиграл «Айнтрахт» и вышел в финал Лиги Европы - Советский спорт
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10 мая 2019 00:48Футбол

«Челси» в серии пенальти переиграл «Айнтрахт» и вышел в финал Лиги Европы

Футболисты «Челси» в серии послематчевых пенальти взяли верх над «Айнтрахтом» в ответном матче полуфинала Лиги Европы.

Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой английской клуба в серии пенальти – 4:3.

В основное время матча в составе английского клуба голом отметился Рубен Лофтус-Чик (28-я минута). У немецкой команды точным ударом отличился Лука Йович (49).

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Челси» – 4:3.

Напомним, что первая встреча, которая состоялась в Германии, завершилась вничью – 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей английский клуб вышел в финал Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку.

Лига Европы
1/2 финала
Ответный матч

«Челси» – «Айнтрахт» – 1:1 (1:0, 0:1, 4:3 – пен.)

Голы: Лофтус-Чик, 28 – Йович, 49

«Челси»: Аррисабалага, Кристенсен (Дзаппакоста, 74), Аспиликуэта, Эмерсон, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо, Азар, Лофтус-Чик (Баркли, 86), Виллиан (Педро, 62), Жиру (Игуаин, 96)

«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Фалетт, Хинтереггер, да Кошта, Роде (де Гузман, 70), Костич, Гачинович, Хасебе, Ребич (Аллер, 90), Йович

Предупреждения: Фалетт (38), Роде (40), Ковачич (52), Аспиликуэта (82), де Гузман (90), Абраам (90)

Первый матч: 1:1

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