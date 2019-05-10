«Челси» в серии пенальти переиграл «Айнтрахт» и вышел в финал Лиги Европы

Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой английской клуба в серии пенальти – 4:3.
В основное время матча в составе английского клуба голом отметился Рубен Лофтус-Чик (28-я минута). У немецкой команды точным ударом отличился Лука Йович (49).
В серии пенальти точнее оказались футболисты «Челси» – 4:3.
Напомним, что первая встреча, которая состоялась в Германии, завершилась вничью – 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей английский клуб вышел в финал Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку.
Лига Европы
1/2 финала
Ответный матч
«Челси» – «Айнтрахт» – 1:1 (1:0, 0:1, 4:3 – пен.)
Голы: Лофтус-Чик, 28 – Йович, 49
«Челси»: Аррисабалага, Кристенсен (Дзаппакоста, 74), Аспиликуэта, Эмерсон, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо, Азар, Лофтус-Чик (Баркли, 86), Виллиан (Педро, 62), Жиру (Игуаин, 96)
«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Фалетт, Хинтереггер, да Кошта, Роде (де Гузман, 70), Костич, Гачинович, Хасебе, Ребич (Аллер, 90), Йович
Предупреждения: Фалетт (38), Роде (40), Ковачич (52), Аспиликуэта (82), де Гузман (90), Абраам (90)
Первый матч: 1:1