«Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы - Советский спорт
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10 мая 2019 01:00Футбол

«Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы

Футболисты «Арсенала» и «Челси» встретятся в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19.

Напомним, что на пути к финалу турнира «Арсенал» обыграл БАТЭ (0:1, 3:0), «Ренн» (1:3, 3:0), «Наполи» (2:0, 1:0) и «Валенсию» (3:1, 4:2). «Челси» оказался сильнее «Мальме» (2:1, 3:0), киевского «Динамо» (3:0, 5:0), «Славии» (1:0, 4:3) и «Айнтрахта» (1:1, 1:1, 4:3 пен.).

Финальный матч Лиги Европы состоится 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».

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