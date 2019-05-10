Унаи Эмери: Мы можем гордиться командой

- Я горжусь футболистами и болельщиками. Игроки сделали все, что могли, мы можем гордиться этой командой.
Прошлый опыт участия в финалах Лиги Европы имеет значение и может быть использован в настоящем. Очень сложно играть в финале, сегодня мы воспользовались нашей возможностью и очень этому рады.
Мы знали, что должны оставаться спокойными после пропущенного мяча. Нам необходимо было контролировать свои эмоции.
Очень сложно забить четыре мяча «Валенсии», потому что она очень организована, - приводит слова Эмери BBC.
Напомним, что в полуфинале турнира «Арсенал» по сумме двух встреч переиграл «Валенсию» (3:1, 4:2).
В финале Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку, «Арсенал» встретится с «Челси».
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