Унаи Эмери: Мы можем гордиться командой - Советский спорт
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10 мая 2019 01:12Футбол

Унаи Эмери: Мы можем гордиться командой

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги ответного матча с «Валенсией» в ½ финала Лиги Европы (4:2).

- Я горжусь футболистами и болельщиками. Игроки сделали все, что могли, мы можем гордиться этой командой.

Прошлый опыт участия в финалах Лиги Европы имеет значение и может быть использован в настоящем. Очень сложно играть в финале, сегодня мы воспользовались нашей возможностью и очень этому рады.

Мы знали, что должны оставаться спокойными после пропущенного мяча. Нам необходимо было контролировать свои эмоции.

Очень сложно забить четыре мяча «Валенсии», потому что она очень организована, - приводит слова Эмери BBC.

Напомним, что в полуфинале турнира «Арсенал» по сумме двух встреч переиграл «Валенсию» (3:1, 4:2).

В финале Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку, «Арсенал» встретится с «Челси».

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