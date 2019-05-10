Эден Азар: Мы рады сегодняшней победе над «Айнтрахтом», но это еще не конец

- Это было тяжело. Мы провели отличную встречу, но полуфинал сложился не так просто для нас. Мы рады и поедем в Баку, чтобы попытаться завоевать трофей.
В первом тайме мы играли лучше соперника, но затем, как всегда в этом сезоне, мы уступили в первые пять минут второго тайма.
В серии пенальти шансы были 50 на 50. Я всегда беру на себя ответственность, когда должен.
Мы рады сегодняшней победе, но это еще не конец. У нас осталась еще одна игра с «Арсеналом». Нам нужно приехать в Баку и выиграть этот матч, - приводит слова Азара официальный сайт ВВС со ссылкой на BT Sport.
Добавим, что в финале Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку, «Челси» встретится с «Арсеналом».
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