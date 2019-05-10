Маурицио Сарри: Победа над «Айнтрахтом» далась нелегко, но сейчас мы в финале

- Я думаю, что мы провели хороший первый тайм, но после перерыва у нас возникли проблемы. Мы пропустили гол за 10 минут паники.
Мы были лучше соперника в заключительные минуты встречи, но игроки устали, поэтому дополнительное время далось команде тяжело.
У нас было трое травмированных, теперь к ним добавились еще двое - Кристенсен и Лофтус-Чик. Так что это было нелегко, но сейчас мы в финале, - приводит слова Сарри официальный сайт ВВС со ссылкой на BT Sport.
Добавим, что в финале Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку, «Челси» встретится с «Арсеналом».
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