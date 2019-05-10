Маурицио Сарри: Победа над «Айнтрахтом» далась нелегко, но сейчас мы в финале - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 мая 2019 01:46Футбол

Маурицио Сарри: Победа над «Айнтрахтом» далась нелегко, но сейчас мы в финале

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы.

- Я думаю, что мы провели хороший первый тайм, но после перерыва у нас возникли проблемы. Мы пропустили гол за 10 минут паники.

Мы были лучше соперника в заключительные минуты встречи, но игроки устали, поэтому дополнительное время далось команде тяжело.

У нас было трое травмированных, теперь к ним добавились еще двое - Кристенсен и Лофтус-Чик. Так что это было нелегко, но сейчас мы в финале, - приводит слова Сарри официальный сайт ВВС со ссылкой на BT Sport.

Добавим, что в финале Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку, «Челси» встретится с «Арсеналом».

04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
08/05 19:59Футбол
Адвокаты Кокорина: Ребята думали, что суд проявит гуманность, но этого не случилосьПосле вынесения приговора Пресненским судом в отношении Александра Кокорина и других фигурантов дела, его адвокаты прокомментировали решение суда.
10/05 01:22Футбол
Королева – Англия! Такого не было ни у Испании, ни у Италии, ни у кого!Оба финала еврокубков-2018/19 будут чисто английскими: «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» и «Челси» - «Арсенал». С ума сойти!
10/05 02:01Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 28-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
09/05 17:00Хоккей
Кто зажжет в Кошице и Братиславе? Пять главных звезд ЧМХ-2019 не из сборной РоссииДо старта чемпионата мира остается совсем немного времени. Поднимем бокалы за День Победы – а уже на день следующий турнир берет старт. Помимо Малкина, Овечкина и Кучерова – там еще масса ярких звезд.
08/05 17:02Хоккей
«Если забудете про свои фамилии, то победите!» Хоккеисты отправились в СловакиюСборная России по хоккею вылетает на чемпионат мира.
08/05 13:26Хоккей
Опять 27! Сборная России уезжает в Братиславу в расширенном составеФХР объявила расширенный состав сборной на ЧМ. В списке 27 фамилий. В заявке останется 25. Кого отцепят - решат уже на месте.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
09/05 19:48Футбол
Моура, говорите? Нет, эту Лигу чемпионов взорвал «ПСЖ»!Суперкамбэки, которые организовали в полуфиналах «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», не были бы возможны без парижского суперклуба. И вот почему.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
09/05 16:57Хоккей
Наша команда мечты: сборная России на чемпионате мира-2019Тренерскому штабу сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым удалось собрать на чемпионате мира настоящую дрим-тим.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
09/05 11:30Футбол
Эдвин Ван дер Сар: Покажите себя Европе, а потом можете идти на все четыре стороныБывший вратарь «Аякса», ныне его гендиректор в интервью L’Equipe рассказал как так получилось, что его команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, став главной сенсацией футбольного года.
09/05 12:30Хоккей
Россия, США, Швеция – фавориты. Канада? Нет! Самый полный гид по ЧМ-2019 в СловакииВ Братиславу и Кошице приедут Кучеров, Овечкин, Малкин, Таварес, Годро, Ларкин и многие другие.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
09/05 00:20Футбол
Да как такое возможно!? «Тоттенхэм» уступал «Аяксу» три мяча, но на 96-й минуте...«Тоттенхэм» переиграл в супердраматичном ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» (3:2) и вышел в финал. Судьба главного клубного турнира Европы решится 1 июня в Мадриде в противостоянии «шпор» и «Ливерпуля».
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
Новости
01:46 Футбол Маурицио Сарри: Победа над «Айнтрахтом» далась нелегко, но сейчас мы в финале
01:37 Футбол Эден Азар: Мы рады сегодняшней победе над «Айнтрахтом», но это еще не конец
01:27 Футбол Впервые в финалах еврокубков сыграют четыре команды из одной страны
01:19 Футбол Кепа Арриcабалага: Перед каждой игрой готовимся к серии послематчевых пенальти
01:12 Футбол Унаи Эмери: Мы можем гордиться командой
01:00 Футбол «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы
00:48 Футбол «Челси» в серии пенальти переиграл «Айнтрахт» и вышел в финал Лиги Европы
00:46 Футбол Роналдо отметил неуважение к тренерскому штабу команды
00:25 Футбол Петр Чех – о завершении карьеры: Я уже все обдумал и принял решение
00:18 Футбол Петр Чех: Мне все равно, с кем играть в финале Лиги Европы
00:16 Футбол Александр Ляказетт: Обамеянг рвется в Лигу чемпионов, а мы хотим трофей
00:11 Футбол Пьер-Эмерик Обамеянг: Эта победа многое значит для меня
00:06 Футбол Рондон признан лучшим игроком «Ньюкасла» в текущем сезоне
23:58 Футбол Эмери четвертый раз вышел в финал Лиги Европы
23:50 Футбол Хет-трик Обамеянга помог «Арсеналу» обыграть «Валенсию» и выйти в финал Лиги Европы
23:45 Хоккей Логан Кутюр: Никогда не знаешь, когда удастся сыграть в финале конференции еще раз
23:20 Футбол Трансфер Де Лигта в «Барселону» задерживается из-за суммы комиссионных агента
22:56 Теннис Надаль обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде
22:47 Баскетбол Димитрис Итудис: Надо учитывать, что у ЦСКА и «Нижнего Новгорода» разные цели и задач
22:36 Футбол Вагнер со следующего сезона возглавит «Шальке»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика