Маурицио Сарри: Победа над «Айнтрахтом» далась нелегко, но сейчас мы в финале Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы.

- Я думаю, что мы провели хороший первый тайм, но после перерыва у нас возникли проблемы. Мы пропустили гол за 10 минут паники.

Мы были лучше соперника в заключительные минуты встречи, но игроки устали, поэтому дополнительное время далось команде тяжело.

У нас было трое травмированных, теперь к ним добавились еще двое - Кристенсен и Лофтус-Чик. Так что это было нелегко, но сейчас мы в финале, - приводит слова Сарри официальный сайт ВВС со ссылкой на BT Sport.

Добавим, что в финале Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку, «Челси» встретится с «Арсеналом».