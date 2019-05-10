Александр Бубнов: «Уралу» важнее выйти в финал Кубка, поставлю на «Оренбург» - Советский спорт
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10 мая 2019 08:15ФутболЛипкин Антон

Александр Бубнов: «Уралу» важнее выйти в финал Кубка, поставлю на «Оренбург»

Матчем «Оренбург» – «Урал» начнется 28-й тур премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 28-го тура премьер-лиги «Оренбург» – «Урал».

«Хозяевам уже не побороться за еврокубки, гостям вряд ли угрожает попадание в зону «стыков» и гораздо важнее выйти в финал Кубка России, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Поставлю на минимальную победу «Оренбурга». Прогноз – 1:0».

Напомним, матч «Оренбург» – «Урал» пройдет 10 мая на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало – 11:30 (мск).

За три тура до окончания чемпионата «Оренбург» занимает девятое место с 36 очками, у «Урала» 33 очка и 11-е место.

В матче первого круга в Екатеринбурге «Урал» одержал победу (2:1).

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