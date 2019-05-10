Маурицио Сарри: АПЛ является сильнейшей лигой Европы и, следовательно, всего мира

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о том, что финалы обоих еврокубков в нынешнем сезоне будут чисто английскими.
«Здесь высочайший уровень конкуренции, – приводит слова итальянца официальный сайт клуба. – Чтобы добраться до финала Кубка Лиги, нам потребовалось переиграть «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые добрались до решающего матча Лиги чемпионов.
В финале нам противостояла лучшая на данный момент, по моему мнению, команда Европы – «Манчестер Сити». Поэтому здесь невероятная конкуренция, и на сегодня АПЛ является сильнейшей лигой Европы и, следовательно, всего мира.
Тем не менее, английским клубам приходится тяжело на поздних стадиях еврокубков из-за большего количества матчей в сезоне».
Напомним, в ответном матче ½ финала Лиги Европы «Челси» победил «Айнтрахт» (1:1, по пенальти – 4:3) и теперь 29 мая сыграет в Баку с «Арсеналом».
Ранее на этой неделе в финал Лиги чемпионов вышли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
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