Жозе Моуринью: Перед четвертым голом «Ливерпуля» болбой был очень хорош - Советский спорт
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10 мая 2019 11:39ФутболЛипкин Антон

Жозе Моуринью: Перед четвертым голом «Ливерпуля» болбой был очень хорош

Португалец похвалил мальчика, который помог «Ливерпулю» быстро разыграть угловой в матче с «Барселоной».

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о четвертом голе «Ливерпуля» в ворота «Барселоны» (4:0) в ответном матче команд в ½ финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» быстро разыграл угловой и забил решающий гол, когда «Барселона» была не готова продолжать игру.

«Стоит отметить одну деталь, – приводит «RT на русском» слова португальца. – Футболист должен быстро ввести мяч в игру, а болбою необходимо это прочувствовать. От этого зависит темп матча и множество других факторов. Я и сам был на месте этого мальчика и понимал, в какой момент игрок хочет получить снаряд.

В одном из моих клубов не осознавали значимость подобных эпизодов. На каждую встречу к нам привозили новых детей из благотворительного фонда, и никто не понимал, почему у меня возникают с ними проблемы. В этой игре болбой был очень хорош, он точно знал, что от него требуется.

Конечно, Дивок Ориги мог послать мяч выше ворот, это был непростой эпизод. Но игроки «Барселоны» повели себя несколько наивно. Не понимаю, что произошло. Незадолго до того у них была замена, значит, возникли проблемы с организацией».

Напомним, «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, проиграв первый матч «Барселоне» со счетом 0:3.

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