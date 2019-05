Раньери объявил о том, что покинет «Рому» по окончании сезона

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери сообщил о том, что покинет клуб по окончании сезона.

67-летний итальянец вернулся в клуб 8 марта после того, как «джаллоросси» отправили в отставку Эусебио Ди Франческо.

«Я пришел в «Рому», потому что как фанат клуба у меня было желание помочь, когда меня об этом попросили, – сказал Раньери перед матчем 36-го тура серии A с «Ювентусом». – И моя работа закончится в конце сезона».

Ranieri: «I came to Roma because my reaction to getting the call from the club, as a Roma fan, was one of excitement and eagerness to help. My job here runs until the end of the season.»#ASRoma #RomaJuve