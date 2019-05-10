Раньери объявил о том, что покинет «Рому» по окончании сезона - Советский спорт
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10 мая 2019 12:20ФутболЛипкин Антон

Раньери объявил о том, что покинет «Рому» по окончании сезона

Итальянец возглавил команду в марте в качестве временного главного тренера.

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери сообщил о том, что покинет клуб по окончании сезона.

67-летний итальянец вернулся в клуб 8 марта после того, как «джаллоросси» отправили в отставку Эусебио Ди Франческо.

«Я пришел в «Рому», потому что как фанат клуба у меня было желание помочь, когда меня об этом попросили, – сказал Раньери перед матчем 36-го тура серии A с «Ювентусом». – И моя работа закончится в конце сезона».

Под руководством Раньери «Рома» одержала четыре победы при трех ничьих и двух поражениях.

За три тура до окончания чемпионата «Рома» занимает шестое место и отстает от зоны Лиги чемпионов на три очка.

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