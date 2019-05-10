У Мхитаряна не будет проблем с въездом в Азербайджан «Арсенал» проведет в Баку финальный матч Лиги Европы с «Челси».

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не столкнется с проблемами с въездом в Азербайджан на финальный матч Лиги Европы с «Челси».

«В этом отношении УЕФА и «Арсенал» запросили подтверждение, а Ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у данного игрока не будет проблем со въездом и пребыванием в стране, а также, что будут приняты все необходимые меры безопасности», – сообщили официальному сайту телеканала «360°» в УЕФА.

Напомним, в нынешнем сезоне «Арсенал» уже играл в Баку – на групповом этапе с «Карабахом». На этот матч 30-летний армянин не полетел.

В начале 90-х в Нагорном Карабахе разгорелся вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Сейчас это непризнанное государство с армянским населением, де-факто контролируемое армянскими властями. При этом Азербайджан считает эту территорию своей.

Любому человеку, который посещал Нагорно-Карабахскую республику, нельзя посещать Баку.