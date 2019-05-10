Дмитрий Селюк: Хочу, чтобы Туре начал тренерскую карьеру именно в России - Советский спорт
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10 мая 2019 14:17ФутболГичунцев Артур

Дмитрий Селюк: Хочу, чтобы Туре начал тренерскую карьеру именно в России

Ранее сообщалось, что ивуарийский футболист принял решение завершить карьеру игрока.

Дмитрий Селюк, агент полузащитника Яя Туре, рассказал о планах своего клиента.

«Яя Туре идет на тренерское поприще, он переходит совершенно в другую плоскость. Карьеру игрока он не завершает, сможет играть там, где будет тренировать. Если вдруг понадобится своей команде, то он сможет выйти на поле и сыграть. Полгода мы не делали никаких заявлений. Яя был в информационном пространстве. Он комментировал, выступал как эксперт. В воскресенье он будет вести матч «Брайтон энд Хоув Альбион» с «Манчестер Сити» в качестве эксперта на Sky Sports.

Сейчас он сфокусировался, получил одну начальную лицензию категории С. На данный момент проходит курсы для получения категории A. Это даcт ему право работать вторым тренером в какой-либо из команд. Потребуется еще пару лет, чтобы он получил PRO лицензию, с которой он бы мог тренировать команды АПЛ. Хочу, чтобы он уже сейчас начал тренировать. Яя пошел в «Олимпиакос», чтобы получить опыт работы помощником тренера, советником и игроком.

Мы только позавчера получили бумаги, которые позволят ему работать. После выходных я начну вести переговоры с командами, которые бы хотели видеть его у себя, не как главного тренера, а как второго. Он и не может пока им работать и не хочет. Яя в любых вопросах будет готов помочь команде, передавая свой опыт. Поработает год или два, а потом поедет тренировать в Англию или во Францию. Когда-то Яя Туре начал свою карьеру на постсоветском пространстве, сейчас я хочу, чтобы тренерскую карьеру он начал именно в России или на Украине. Россия в приоритете – так как чемпионат сильнее», – сказал Селюк «Чемпионату».

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