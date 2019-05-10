УЕФА опубликовал команду недели в Лиге Европы - Советский спорт
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10 мая 2019 14:39ФутболГичунцев Артур

УЕФА опубликовал команду недели в Лиге Европы

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Пресс-служба УЕФА опубликовала команду недели по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Европы.

Отметим, что в список вошли сразу пять игроков «Челси». Еще четыре футболиста представляют «Айнтрахт». Остальные – лондонский «Арсенал».

Команда недели в Лиге Европы: Кевин Трапп («Айнтрахт»), Эмерсон Палмери, Давид Луис (оба – «Челси»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Давиде Дзаппакоста, Эден Азар, Рубен Лофтус-Чик (все – «Челси»), Мият Гачинович («Айнтрахт»), Кевин Гамейро («Валенсия»), Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт (оба – «Арсенал»).

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