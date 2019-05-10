Давид Луиз: Следующий сезон я проведу в составе «Челси» - Советский спорт
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10 мая 2019 15:55Футбол

Давид Луиз: Следующий сезон я проведу в составе «Челси»

Бразилец выступает за лондонский клуб с 2011 года.

Защитник «Челси» Давид Луиз сообщил о скором продлении контракта. Нынешнее соглашение 32-летнего игрока истекает 30 июня 2019 года.

«Думаю, следующий сезон я проведу в составе «Челси». Совсем скоро мы обо всем узнаем. Думаю, это произойдет через пять дней.

Я люблю «Челси». Лучшие моменты своей карьеры я пережил именно здесь. Что касается моих отношений с болельщиками, то они были отличными с первого дня. Я хочу, чтобы они были счастливы», – приводит слова бразильца Sky Sports.

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