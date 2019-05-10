Давид Луиз: Следующий сезон я проведу в составе «Челси»

Защитник «Челси» Давид Луиз сообщил о скором продлении контракта. Нынешнее соглашение 32-летнего игрока истекает 30 июня 2019 года.
«Думаю, следующий сезон я проведу в составе «Челси». Совсем скоро мы обо всем узнаем. Думаю, это произойдет через пять дней.
Я люблю «Челси». Лучшие моменты своей карьеры я пережил именно здесь. Что касается моих отношений с болельщиками, то они были отличными с первого дня. Я хочу, чтобы они были счастливы», – приводит слова бразильца Sky Sports.
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