Давид Луиз: Следующий сезон я проведу в составе «Челси» Бразилец выступает за лондонский клуб с 2011 года.

Защитник «Челси» Давид Луиз сообщил о скором продлении контракта. Нынешнее соглашение 32-летнего игрока истекает 30 июня 2019 года.

«Думаю, следующий сезон я проведу в составе «Челси». Совсем скоро мы обо всем узнаем. Думаю, это произойдет через пять дней.

Я люблю «Челси». Лучшие моменты своей карьеры я пережил именно здесь. Что касается моих отношений с болельщиками, то они были отличными с первого дня. Я хочу, чтобы они были счастливы», – приводит слова бразильца Sky Sports.