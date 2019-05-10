Обамеянг – игрок недели в Лиге Европы - Советский спорт
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10 мая 2019 17:24ФутболГичунцев Артур

Обамеянг – игрок недели в Лиге Европы

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком ответных полуфинальных матчей Лиги Европы.

Напомним, в игре с «Валенсией» габонский нападающий оформил хет-трик (4:2).

Таким образом, футболист опередил таких игроков, как Александр Ляказетт («Арсенал»), Кепа Аррисабалага и Рубен Лофтус-Чик (оба – «Челси»).

Добавим, что 29 мая «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Встреча пройдет в Баку.

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