19-летний Фелиш станет самым высокооплачиваемым игроком «Бенфики»

По новому соглашению 19-летний форвард будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год. Таким образом, Фелиш станет самым высокооплачиваемым игроком лиссабонского клуба.
В нынешнем сезоне Фелиш забил 18 мячей и сделал 11 голевых передач в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах. В апреле 2019 году футболист стал самым молодым автором хет-трика в Лиге Европы.
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