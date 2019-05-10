19-летний Фелиш станет самым высокооплачиваемым игроком «Бенфики» - Советский спорт
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10 мая 2019 18:54ФутболКоноплев Александр

19-летний Фелиш станет самым высокооплачиваемым игроком «Бенфики»

На следующей неделе будет объявлено о новом контракте «Бенфики» с нападающим Жоау Фелишем, утверждает A Bola.

По новому соглашению 19-летний форвард будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год. Таким образом, Фелиш станет самым высокооплачиваемым игроком лиссабонского клуба.

В нынешнем сезоне Фелиш забил 18 мячей и сделал 11 голевых передач в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах. В апреле 2019 году футболист стал самым молодым автором хет-трика в Лиге Европы.

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