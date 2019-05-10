Россияне не вошли в команду мечты Капелло - Советский спорт
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10 мая 2019 19:35ФутболКоноплев Александр

Россияне не вошли в команду мечты Капелло

Известный тренер Фабио Капелло составил символическую сборную из игроков, с которыми он когда-то работал, сообщает Corriere dello Sport.

В нее попали: Джанлуиджи Буффон, Кафу, Паоло Мальдини, Франко Барези, Роберто Карлос, Фернандо Редондо, Руд Гуллит, Деян Савичевич, Рауль, Марко ван Бастен, Роналдо. Запасной — Франческо Тотти.

Специалист известен по работе с «Миланом», «Реалом», «Ромой», «Ювентусом» и китайским «Цзянсу Сунин». На уровне сборных Капелло тренировал команды Англии и России.

Капелло — семикратный чемпион Италии, двукратный чемпион Испании, а также победитель Лиги чемпионов-1993/94.

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