Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы по политическим причинам Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян может не сыграть в финале Лиги Европы в Баку.

Причина тому — напряженные отношения Армении и Азербайджана, из-за которых футболист может не получить визу. Также руководство «Арсенала» требует от УЕФА гарантии безопасности хавбека.

— Приемлемые гарантии еще не получены, но мы надеемся, что УЕФА сможет предоставить их в кратчайшие сроки. Мы, очень обеспокоены, что место проведения финала может привести к пропуску Мхитаряном финала еврокубка, — передает The Telegraph слова представителя «Арсенала».

Напомним, что армянский футболист в разные годы пропустил два еврокубковых матча на территории Азербайджана.

Финал Лиги Европы-2018/19 пройдет в 29 мая. В нем сыграют лондонские «Арсенал» и «Челси».