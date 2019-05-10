Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы по политическим причинам

Причина тому — напряженные отношения Армении и Азербайджана, из-за которых футболист может не получить визу. Также руководство «Арсенала» требует от УЕФА гарантии безопасности хавбека.
— Приемлемые гарантии еще не получены, но мы надеемся, что УЕФА сможет предоставить их в кратчайшие сроки. Мы, очень обеспокоены, что место проведения финала может привести к пропуску Мхитаряном финала еврокубка, — передает The Telegraph слова представителя «Арсенала».
Напомним, что армянский футболист в разные годы пропустил два еврокубковых матча на территории Азербайджана.
Финал Лиги Европы-2018/19 пройдет в 29 мая. В нем сыграют лондонские «Арсенал» и «Челси».
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Нули – Химкам на прощание? «Динамо» и «Ростов» не смогли выявить победителяВозможно, в своем последнем матче на «Арене Химки» перед возвращением в Петровский парк бело-голубые сыграли вничью с ростовчанами. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Следующая станция - Лига чемпионов. «Локомотив» не оставил шансов «Рубину»Московский «Локомотив» на своем поле разгромил казанский «Рубин» и практически обеспечил себе путевку в главный еврокубок на следующий сезон. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. RUS - NOR-5:2. Сборная России одержала первую победу на ЧМ-2019. Мы обсуждали это тутНаши обозреватели по косточками разобрали первый матч сборной России на чемпионате мира-2019. Заглядывайте и вы узнаете, почему не забил Овечкин, какого размера пиджак у Малкина и выжил ли Сергачев. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Наша команда мечты: сборная России на чемпионате мира-2019Тренерскому штабу сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым удалось собрать на чемпионате мира настоящую дрим-тим. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес. «Акулы» сожрали и «Колорадо»: «Сан-Хосе» – в финале конференцииДжо Павелски вернулся в состав и вытащил «Сан-Хосе» в финал конференции, где его команду уже поджидает «Сент-Луис». «Ливерчестер Ситинайтед»! Что стоит за невероятным достижением клубов АПЛ?Англия первой в истории будет представлена сразу четырьмя клубами в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Наш автор считает, что главная причина этого прорыва – финансовый фэйр-плей. Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Тони Шуньич: Не реализуем моменты, потому что появляется страхПосле матча 28-го туре чемпионата России «Динамо» - «Ростов», который завершился вничью 0:0, своими впечатлениями поделились защитник «Динамо» Тони Шуньич и полузащитник «Ростова» Ивелин Попов. Королева – Англия! Такого не было ни у Испании, ни у Италии, ни у кого!Оба финала еврокубков-2018/19 будут чисто английскими: «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» и «Челси» - «Арсенал». С ума сойти! Василевскому–пятерка. Команде за концовку – двойка. Россия с победы стартовала на ЧМНаша команда мечты уверенно переиграла 5:2 сборную Норвегии. Осадок оставили две шайбы, пропущенные на последних минутах. Евгений Кафельников: Надо переименовать ФК «Сочи» в «Жемчужину»Самый именитый спортсмен-сочинец, как известно, болеет за «Спартак», но собирается следить за клубом из родного города после его выхода в РПЛ. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.