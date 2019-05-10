«Локомотив» гарантировал себе участие в еврокубках

Московский «Локомотив» после победы над «Рубином» в матче 28-го тура чемпионата России гарантировал участие в еврокубках в сезоне-2019/20.
Для попадания в основной турнир Лиги чемпионов москвичам нужно набрать четыре очка, а для попадание в квалификационный раунд требуется всего две ничьи. При этом красно-зеленые точно не опустятся ниже пятого места, которое гарантирует участие в Лиге Европы.
Наилучший результат «Локомотива» в еврокубках — выход в полуфинал Кубка обладателей кубков в сезонах 1997/98 и 1998/99.
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